Папикян: Не вижу никаких оснований для новой эскалации на Южном Кавказе

Министр обороны Армении Сурен Папикян не видит никаких оснований для новой эскалации в регионе Южного Кавказа.

Министр обороны Армении Сурен Папикян не видит никаких оснований для новой эскалации в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Путем сбалансированной политики Армения должна обеспечивать безопасность и неприкосновенность своих границ", - сказал глава ведомства.

По его словам, сотрудничество между Арменией и США в сфере обороны полностью соответствует недавно подписанному документу о стратегическом партнерстве между двумя странами: "Наше сотрудничество продолжится в рамках нового документа, в рамках того, что мы уже задокументировали. Мы продвинулись по ряду направлений. Мы довольны этим сотрудничеством. Есть положительная динамика".