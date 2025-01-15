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Папикян: Не вижу никаких оснований для новой эскалации на Южном Кавказе

Папикян: Не вижу никаких оснований для новой эскалации на Южном Кавказе Министр обороны Армении Сурен Папикян не видит никаких оснований для новой эскалации в регионе Южного Кавказа.
В регионе
15 января 2025 г. 17:12
Папикян: Не вижу никаких оснований для новой эскалации на Южном Кавказе

Министр обороны Армении Сурен Папикян не видит никаких оснований для новой эскалации в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Путем сбалансированной политики Армения должна обеспечивать безопасность и неприкосновенность своих границ", - сказал глава ведомства.

По его словам, сотрудничество между Арменией и США в сфере обороны полностью соответствует недавно подписанному документу о стратегическом партнерстве между двумя странами: "Наше сотрудничество продолжится в рамках нового документа, в рамках того, что мы уже задокументировали. Мы продвинулись по ряду направлений. Мы довольны этим сотрудничеством. Есть положительная динамика".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın müdafiə naziri: Cənubi Qafqazda yeni eskalasiya üçün heç bir əsas görmürəm

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