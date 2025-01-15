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Папикян: Армения и РФ не планируют проведения совместных военных учений в 2025 году

Папикян: Армения и РФ не планируют проведения совместных военных учений в 2025 году Армения и Россия не планируют проведения совместных военных учений в 2025 году.
В регионе
15 января 2025 г. 17:04
Папикян: Армения и РФ не планируют проведения совместных военных учений в 2025 году

Армения и Россия не планируют проведения совместных военных учений в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны республики Сурен Папикян на пресс-конференции.

"В этом году армяно-российские военные учения не запланированы", - сказал он.

При этом Папикян заявил, Армения проводит обсуждения "с различными международными партнерами о проведении совместных военных учений".

"Надеюсь, что они состоятся", - сказал глава Минобороны.

Кроме того, Папикян заявил, что в Ереване считают легитимным решение о заморозке отношений с ОДКБ.

"Каждый день это доказывается, что пока наши партнеры в ОДКБ не поменяли своего отношения и позиции, наше отношение и позиция остаются легитимными и исходят из интересов Армении", - сказал он.

По его словам, Армения сама должна решать свои проблемы, "но также балансируя между решениями ".

"Мы должны иметь внешнеполитическое содействие, международную легитимность, обороноспособную армию и демократическую страну", - сказал Папикян.

В декабре 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван считает себя вне ОДКБ, возврат в Организацию уже невозможен, точка невозврата пройдена

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Версия на английском языке Papikyan: Armenia and Russia do not plan to hold joint military exercises in 2025

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