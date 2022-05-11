Папа Римский встретился с женами защитников "Азовстали"

Папа Римский Франциск встретился в Риме с женами бойцов полка "Азов" Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, которые защищают завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Папа Римский Франциск встретился в Риме с женами бойцов полка "Азов" Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, которые защищают завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Украинки передали понтифику последние фотографии из "Азовстали" и два письма: от себя и от предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

Отмечается, что накануне встречи украинки написали понтифику письмо-обращение, после чего получили приглашение встретиться.

По данным издания Corriere Della Sera девушки беседовали с Папой несколько минут. Папа пообещал им молиться за бойцов "Азова".