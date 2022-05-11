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Папа Римский встретился с женами защитников "Азовстали"

Папа Римский встретился с женами защитников "Азовстали" Папа Римский Франциск встретился в Риме с женами бойцов полка "Азов" Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, которые защищают завод "Азовсталь" в Мариуполе.
В регионе
11 мая 2022 г. 18:54
Папа Римский встретился с женами защитников Азовстали

Папа Римский Франциск встретился в Риме с женами бойцов полка "Азов" Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, которые защищают завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Украинки передали понтифику последние фотографии из "Азовстали" и два письма: от себя и от предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

Отмечается, что накануне встречи украинки написали понтифику письмо-обращение, после чего получили приглашение встретиться.

По данным издания Corriere Della Sera девушки беседовали с Папой несколько минут. Папа пообещал им молиться за бойцов "Азова".

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Версия на английском языке Pope meets wives of Azovstal fighters

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