Папа Римский прибыл в Армению

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск прибыл в Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ереванском аэропорту "Звартноц" состоялась торжественная церемония встречи Папы Римского.

У трапа самолета Папу Римского Франциска встретили президент Армении Серж Саргсян с супругой и Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй.

На сегодня же запланировано проведение церемонии приветствия Понтифика в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и встречи в резиденции президента Армении.