Папа Римский прибыл в Армению

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск прибыл в Армению.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ереванском аэропорту "Звартноц" состоялась торжественная церемония встречи Папы Римского.
У трапа самолета Папу Римского Франциска встретили президент Армении Серж Саргсян с супругой и Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй.
На сегодня же запланировано проведение церемонии приветствия Понтифика в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и встречи в резиденции президента Армении.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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