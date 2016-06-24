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    Папа Римский прибыл в Армению

    У трапа самолета Папу Римского встретили президент Армении Серж Саргсян с супругой и Католикос всех армян

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск прибыл в Армению. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ереванском аэропорту "Звартноц" состоялась торжественная церемония встречи Папы Римского. 

    У трапа самолета Папу Римского Франциска встретили президент Армении Серж Саргсян с супругой и Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй.

    На сегодня же запланировано проведение церемонии приветствия Понтифика в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и встречи в резиденции президента Армении. 

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