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Папа Римский посетит Турцию

Папа Римский посетит Турцию Папа Римский посетит Турцию
В регионе
12 мая 2025 г. 15:52
Папа Римский посетит Турцию

Новоизбранный папа Римский Лев XIV объявил о подготовке визита в турецкий город Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом понтифик заявил в беседе с журналистами.

Предшественник папы Льва XIV, папа Франциск, в минувшем году заявлял о своих планах посетить Изник в честь юбилея собора, но не успел осуществить эту поездку.

Отвечая на вопрос журналиста об этих планах, глава католической церкви подтвердил, что в Ватикане идет подготовка его визита в Турцию по случаю 1700-летия собора.

Первый Никейский собор был созван в 325 году римским императором Константином I, что вошло в историю как одно из важнейших событий для христианства.

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Версия на английском языке Pope to visit Türkiye
Версия на азербайджанском языке Roma Papası Türkiyəyə səfər edəcək

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