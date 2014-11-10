Папа Римский посетит Турцию в конце ноября

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Глава римско-католической церкви Франциск совершит трехдневный апостольский визит в Турцию в конце ноября. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в программу визита включены встречи с президентом страны Реждепом Тайипом Эрдоганом, Вселенским патриархом Варфоломеем, главой министерства по делам религий Мехметом Гюрмезом.

Понтифик посетит мемориал основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре, музейный комплекс Ая-София в Стамбуле, мечеть султана Ахмета, проведет мессу в соборе Святого духа и примет участие в экуменистической молитве в Храме святого Георгия.

Переговоры Франциска с Эрдоганом пройдут в новой резиденции президента Турции, которая открылась в конце лета 2014 года. Она получила название "Ак-Сарай", что означает "белый дворец".

Франциск станет первым официальным гостем "Ак-Сарая".