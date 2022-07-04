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Папа Римский Франциск может посетить Киев и Москву

Папа Римский Франциск может посетить Киев и Москву Папа Римский Франциск заявил, что надеется после поездки в Канаду в этом месяце посетить Москву и Киев
В регионе
4 июля 2022 г. 13:10
Папа Римский Франциск может посетить Киев и Москву

Папа Римский Франциск заявил, что надеется после поездки в Канаду в этом месяце посетить Москву и Киев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

По его словам, государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопрос о возможной поездке в Москву. Как отмечает агентство, ранее ни один Папа не посещал российскую столицу, и кроме того, обстановку усложняла позиция Франциска по конфликту в Украине.

"Я хотел бы поехать (в Украину), но сперва хотел бы посетить Москву. Мы обменивались сообщениями об этом, поскольку я думал: если только президент России (Владимир Путин) даст мне небольшое окно возможностей, чтобы служить делу мира <...>Теперь, возможно, после того, как я вернусь из Канады, может быть, мне удастся поехать в Украину. Но первое, что мне следует сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - отметил он в интервью.

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Версия на английском языке Pope may visit Russia and Ukraine
Версия на азербайджанском языке Roma Papası Rusiya və Ukraynaya səfər edə bilər

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