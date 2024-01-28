Папа Франциск выразил соболезнования в связи с нападением в церкви в Стамбуле

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью человека во время нападения в католической церкви в Стамбуле.

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью человека во время нападения в католической церкви в Стамбуле.

Как передает Report , об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Я выражаю свою духовную близость всем прихожанам церкви Святой Марии в Сарыере в Стамбуле, которая подверглась вооруженному нападению во время мессы, что повлекло смерть одного человека и ранения нескольких человек", - сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Нападение произошло около 11:40 по местному времени в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь, убив турецкого гражданина 1972 года рождения. Им удалось скрыться, сотрудники правоохранительных органов ведут поиск нападавших.