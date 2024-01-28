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Папа Франциск выразил соболезнования в связи с нападением в церкви в Стамбуле

Папа Франциск выразил соболезнования в связи с нападением в церкви в Стамбуле Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью человека во время нападения в католической церкви в Стамбуле.
В регионе
28 января 2024 г. 18:53
Папа Франциск выразил соболезнования в связи с нападением в церкви в Стамбуле

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью человека во время нападения в католической церкви в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Я выражаю свою духовную близость всем прихожанам церкви Святой Марии в Сарыере в Стамбуле, которая подверглась вооруженному нападению во время мессы, что повлекло смерть одного человека и ранения нескольких человек", - сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Нападение произошло около 11:40 по местному времени в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь, убив турецкого гражданина 1972 года рождения. Им удалось скрыться, сотрудники правоохранительных органов ведут поиск нападавших.

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