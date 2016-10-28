Пан Ги Мун считает необходимым углубить сотрудничество с СНГ

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Генсек ООН считает необходимым углубить диалог и сотрудничество с региональными организациями СНГ, ОДКБ и ШОС.

Как передает Report, в пятницу Совет Безопасности ООН проводит заседание по вопросам взаимодействия ООН с региональными организациями.

Тема была заявлена основной в рамках председательства России в СБ ООН.

Пан Ги Мун отметил сотрудничество ООН с СНГ, ОДКБ и ШОС по вопросам борьбы с терроризмом, их активное участие и поддержку контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии. Он выделил взаимодействие по борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией, а также — в области миротворчества. "ООН привержена усилению этого продуктивного партнерства", — заявил генсек ООН.

"Мы все соглашаемся относительно ценности сотрудничества между ООН и региональными организациями, и мы не должны бояться преодолевать трудности. У нас много общего, но наши стратегии иногда могут расходиться. Различаются наши ресурсы, возможности и мандаты. Иногда региональные организации могут сталкиваться с особенными вызовами, которые могут ограничить их роль честных посредников", — заявил глава всемирной организации.

"Важно углубить стратегический диалог, выковать общие подходы к возникающим кризисам, и работать над общими обязанностями в области мира и угроз безопасности", — сказал Пан Ги Мун.