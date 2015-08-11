Пан Ги Мун осудил серию террористических нападений в Турции

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил серию террористических нападений, которые были совершены накануне в Турции, в том числе - нападения на силы безопасности в Стамбуле и в юго-восточных провинциях, а также на консульство США в Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Пан Ги Мун серьезно обеспокоен этими актами насилия. Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования их жертвам, а также правительству и народу Турции", - говорится в заявлении, с которым от имени Пан Ги Муна выступил его пресс-секретарь.

Глава ООН выразил надежду, что виновные в этих нападениях будут оперативно привлечены к ответственности.