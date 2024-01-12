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Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали в Астане

Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали в Астане Памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который стоял перед Национальным университетом обороны, снесли в Астане.
В регионе
12 января 2024 г. 16:18
Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали в Астане

Памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который стоял перед Национальным университетом обороны, демонтировали в Астане.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в Минобороны страны подтвердили эту новость, связав ее со сменой названия учебного заведения.

"В связи с этим было принято решение демонтировать памятник первого президента РК, который был расположен на территории Национального университета обороны, и переустановить его в здании Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил", - сообщили в ведомстве.

На данный момент памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства. После проведения подготовительных мероприятий памятник будет перемещен в здание музея для установки.

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