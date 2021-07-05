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Памятник Дине Нурпеисовой торжественно открыли в Нур-Султане

Памятник Дине Нурпеисовой торжественно открыли в Нур-Султане В Нур-Султане торжественно открыли памятник Дине Нурпеисовой.
В регионе
5 июля 2021 г. 20:10
Памятник Дине Нурпеисовой торжественно открыли в Нур-Султане

В Нур-Султане торжественно открыли памятник Дине Нурпеисовой.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", в церемонии открытия памятника принял участие государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, руководители ряда госорганов, аким столицы, общественные деятели.

“Казах и домбра - неразлучные понятия. Вы хорошо знаете, что своим Указом Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев учредил специальный день - День домбры для повышения роли и ценности священного инструмента. Это показывает уважение сегодняшнего поколения к национальным ценностям. В канун Дня домбры согласно решению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках 30-летия независимости в центре столицы открывается памятник Дине Нурпеисовой, ставшей матерью кюя. Сегодняшнее мероприятие имеет большое символическое значение”, - сказал Крымбек Кушербаев, отмечая роль творческого наследия Дины Нурпеисовой.

Государственный секретарь выразил благодарность акимату Нур-Султана, жителям Атырауской области и скульптору Бауыркану Жалыну за содействие в открытии памятника.

Как отметил потомок Дины Нурпеисовой Толеген Куанышев, в честь 160-летнего юбилея кюйши, в центре столицы установили памятник. Эту инициативу поддержало само руководство страны.

“Памятник эстетически выполнен на высоком уровне, также по изготовлению, компактности. В чем заключается ценность памятника? Когда можно посмотреть в глаза памятника, то появляется связь с поколением. Также для молодежи появляется стимул для того, чтобы совершенствовать искусство игры на национальном инструменте казахов – домбре”, - добавил Толеген Куанышев.

Памятник установили на пересечении улиц Абылай хана и Куйши Дина.

Отметим, что автором памятника является скульптор Бауыркан Жалын. Общая высота составляет 5,5 метров, вес памятника - 45 тонн. На его изготовление, монтаж и установку ушло около 3,5 месяцев.

Дина Нурпеисова родилась в 1861 году в местечке Нарын-кум ныне Западно-Казахстанской области. Игре на домбре обучалась у своего отца, а позже её наставником стал сам Курмангазы. В 1937 году Дину Нурпеисову по поручению известного музыковеда Ахмета Жубанова отыскал в селе Козлово Марфинского района Астраханской области и увёз в Алма-Ату домбрист Смагул Кошекбаев. И уже осенью она добилась первого успеха на втором республиканском слёте народных талантов. Здесь она мастерски исполнила свой кюй “Бұлбұл”, а также произведения Курмангазы “Төремұрат” и “Қайран шешем”. Жюри единогласно присудило ей первое место. В 1944 году ей было присвоено звание “Народная артистка Казахской ССР”. Последний публичный концерт домбристка-ветеран дала в 1952 году в возрасте 91 года. Дины Нурпеисовой не стало 31 января 1955 года.

Сочинения Дины Нурпеисовой стали классикой казахской домбровой музыки, в том числе кюи “Бұлбұл”, “Көген түп”, “Байжұма”, “Жигер” и другие.

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