Палата адвокатов Армении передали петицию в офис ЕС в стране после избиения их коллеги

Собравшиеся в пятницу на акцию протеста у офиса Евросоюза в Ереване члены Палаты адвокатов Армении передали одному из представителей ЕС петицию с требованием отреагировать на избиение адвоката полицией.

Собравшиеся в пятницу на акцию протеста у офиса Евросоюза в Ереване члены Палаты адвокатов Армении передали одному из представителей ЕС петицию с требованием отреагировать на избиение адвоката полицией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, под документом подписались около 100 юристов, протестующих против полицейского насилия в отношении их коллеги.

"Мы передали письмо, где адвокаты представляют свою позицию по поводу инцидента. Мы ожидаем, что глава делегации ЕС даст соответствующую оценку", - сказал глава Палаты адвокатов Симон Бабаян.

Ранее адвокат Карен Алавердян заявлял, что в одном из полицейских отделов в Ереване правоохранители его избили, когда он отстаивал интересы своего подзащитного.