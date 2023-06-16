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Палата адвокатов Армении передали петицию в офис ЕС в стране после избиения их коллеги

Палата адвокатов Армении передали петицию в офис ЕС в стране после избиения их коллеги Собравшиеся в пятницу на акцию протеста у офиса Евросоюза в Ереване члены Палаты адвокатов Армении передали одному из представителей ЕС петицию с требованием отреагировать на избиение адвоката полицией.
В регионе
16 июня 2023 г. 13:13
Палата адвокатов Армении передали петицию в офис ЕС в стране после избиения их коллеги

Собравшиеся в пятницу на акцию протеста у офиса Евросоюза в Ереване члены Палаты адвокатов Армении передали одному из представителей ЕС петицию с требованием отреагировать на избиение адвоката полицией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, под документом подписались около 100 юристов, протестующих против полицейского насилия в отношении их коллеги.

"Мы передали письмо, где адвокаты представляют свою позицию по поводу инцидента. Мы ожидаем, что глава делегации ЕС даст соответствующую оценку", - сказал глава Палаты адвокатов Симон Бабаян.

Ранее адвокат Карен Алавердян заявлял, что в одном из полицейских отделов в Ереване правоохранители его избили, когда он отстаивал интересы своего подзащитного.

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