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Пакистанская общественность возмущена пытками девочки в детсаду в Ереване

Пакистанская общественность возмущена пытками девочки в детсаду в Ереване Пакистанская общественность возмущена информацией о пытках маленькой пакистанской девочки в детском саду Еревана.
В регионе
5 февраля 2022 г. 13:45
Пакистанская общественность возмущена пытками девочки в детсаду в Ереване

В Пакистане общественность возмущена информацией о пытках пакистанской девочки в детском саду Еревана.

Как передает Report, девочка, посещающая один из детских садов в столице Армении, подвергалась систематическому жестокому обращению со стороны персонала и воспитателей детского сада только по причине того, что ее отец был пакистанец и мусульманин.

Данный случай был широко освещен в пакистанских СМИ. В частности, об этом пишут такие новостные агентства и издания как: Pakistan In The World, The Diplomatic Insight, Centreline, Islamabad Post, DNA News Agency, DND, Pakistan Economic Net и другие.

"Ребенок подвергся сексуальному насилию, ее руки и шея были связаны веревкой, грудь обожжена раскаленной железной игрушкой, ее заставляли есть землю, траву, экскременты", - пишут пакистанские СМИ.

Отметим, что согласно армянским источникам "31 января от гражданки было получено сообщение о том, что ее дочь, посещая с марта 2019 года до 14 октября 2021 года один из детских садов Еревана, подвергалась насилию со стороны нянечек и воспитательниц из-за того, что отцом ребенка является пакистанец".

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Версия на английском языке ФотоBullying of Pakistani minor in Armenian kingergarten sparks public outrage in Islamabad

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