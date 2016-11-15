Пакистан призвал связанных с FETÖ педагогов покинуть страну

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Пакистана предупредило 108 связанных с FETÖ педагогов, работающих в 23 школах.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, официальный Исламабад требует от них покинуть вместе с семьями страну до 20 ноября.

Отмечается, что в Пакистане школы FETÖ действуют под названием "PakTurk". В целом страну должны покинуть 400 человек.

Напомним, что завтра начинается официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Пакистан.