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Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб

Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб против террористических группировок в пограничных районах двух стран.
В регионе
28 апреля 2024 г. 23:43
Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб

Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб против террористических группировок в пограничных районах двух стран.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BOL News.

По его данным, представитель Вооруженных сил Пакистана в звании полковника будет размещен в иранском городе Захедан, провинция Систан и Белуджистан. Одновременно офицер связи Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приступит к выполнению обязанностей в пакистанском городе Турбан, провинция Белуджистан.

Отмечается, что решение было принято в ходе визита главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна в Пакистан 29 января 2024 года.

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