Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб

Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб против террористических группировок в пограничных районах двух стран.

Пакистан и Иран назначили офицеров связи для координации действий погранслужб против террористических группировок в пограничных районах двух стран.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал BOL News.

По его данным, представитель Вооруженных сил Пакистана в звании полковника будет размещен в иранском городе Захедан, провинция Систан и Белуджистан. Одновременно офицер связи Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приступит к выполнению обязанностей в пакистанском городе Турбан, провинция Белуджистан.

Отмечается, что решение было принято в ходе визита главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна в Пакистан 29 января 2024 года.