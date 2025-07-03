ПА ОБСЕ обратилась к Сирии в связи с Грузией и Украиной

Парламентская Ассамблея ОБСЕ призвала Сирию отозвать свое решение о признании "независимости" Абхазии и Цхинвальского региона Грузии, а также Донецкой и Луганской областей Украины.

Парламентская Ассамблея ОБСЕ призвала Сирию отозвать свое решение о признании "независимости" Абхазии и Цхинвальского региона Грузии, а также Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в декларации, принятой в рамках сессии организации в Порту.

В декларации четко выражена поддержка территориальной целостности Грузии. В документе отмечается, что ПА ОБСЕ решительно отвергает попытки признать легитимными "президентские выборы", проведенные 2 марта 2025 года в Абхазии, которые противоречат международному праву.

В то же время в декларации подчеркивается важность вывода российских войск с оккупированных территорий, беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в эти регионы, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев и беженцев, а также конструктивного участия в Женевских переговорах.