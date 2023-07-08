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ПА Франкофонии приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии

ПА Франкофонии приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии Участники сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Франкофонии на заседании в Тбилиси приняли резолюцию о поддержке территориальной целостности Грузии.
В регионе
8 июля 2023 г. 13:48
ПА Франкофонии приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии

Участники сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Франкофонии на заседании в Тбилиси приняли резолюцию о поддержке территориальной целостности Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба парламента Грузии.

"На последнем пленарном заседании в рамках сессии Парламентской ассамблеи Франкофонии единогласно принята подготовленная грузинской делегацией резолюция о поддержке территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении.

Кроме того, выражена обеспокоенность из-за установления "колючей проволоки и других искусственных барьеров" в Абхазии и Южной Осетии. В документе также отражен призыв к РФ отменить признание их независимости.

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