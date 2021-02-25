ПА Армении: Любые попытки давления на президента недопустимы

Президент Армении не будет действовать под давлением в связи с ситуацией, сложившейся вокруг начальника Генштаба ВС страны.

Президент Армении не будет действовать под давлением в связи с ситуацией, сложившейся вокруг начальника Генштаба ВС страны.

Как передает Report, об этом заявили в аппарате главы государства.

"В нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс. Любые попытки давления на президента недопустимы", - говорится в сообщении.

В аппарате указали, что президент республики не занимает сторону "кого-либо или какой-либо политической силы". "Осуществляя свои функции, президент руководствуется исключительно интересами государства и народа", - отмечается в заявлении.

Президент Армен Саркисян "поддерживает в стране атмосферу стабильности и толерантности", он и дальше будет делать все в этом направлении, будучи убежденным, что проблемы следует решать путем диалога, а не путем конфронтации. "Президент считает своим приоритетом ослабление нынешней напряженности в стране и разрешение ситуации, и все его действия направлены на это", - подчеркнули в аппарате.

Отмечается, что в условиях военного положения, в нынешнем кризисе после заявления Генштаба увольнение начальника этой структуры не является рутинной кадровой перестановкой, учитывая, что, согласно Конституции Армении, ВС республики обеспечивают оборону, безопасность и территориальную целостность, нерушимость границ.