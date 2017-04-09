Мужчина в армении взял в заложники сотрудников Скорой помощи

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Ширакской области Армении 7 апреля 49-летний мужчина взял в заложники сотрудников «Скорой помощи» и потребовал от них водки.

Как передает Report, об этом сoобщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Полиции Армении, житель города Гюмри, вызвав бригаду службы «Скорой помощи», не разрешал врачу и водителю выйти из своего домика, требуя от них водки.

Согласно информации shamshyan.com, дебоширом оказался Артем С.

Он около 40 минут продержал сотрудников «Скорой помощи» у себя, при этом оскорбляя и угрожая им.

В Полицию обратился один из членов бригады службы «Скорой помощи». Ведется следствие.