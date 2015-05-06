Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Ислам Каримов не примет участие в торжествах, посвященных 70-летию Победы в Москве. Как отмечает Report, об этом сообщил газете "Новый Век" представитель пресс-службы президента Узбекистана.

По его словам, в республике широко отметят это мероприятие, будет проведен ряд мероприятий.

"Глава государства будет принимать самое активное участие в этих мероприятиях", - сказал собеседник газеты.

Согласно информации Общественного фонда "Nuroniy", во Второй мировой войне участвовали более 1,5 млн. граждан Узбекистана, 400 тыс. из которых погибли в войне, а 130 тыс. пропали без вести.