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Озвучены обвинения против экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Озвучены обвинения против экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу Бывшему мэру Стамбула Экрему Имамоглу предъявлены обвинения в "публичном оскорблении государственного служащего", "угрозах" и "нацеливании на лиц, задействованных в борьбе с терроризмом".
В регионе
16 июня 2025 г. 12:34
Озвучены обвинения против экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Бывшему мэру Стамбула Экрему Имамоглу предъявлены обвинения в "публичном оскорблении государственного служащего", "угрозах" и "нацеливании на лиц, задействованных в борьбе с терроризмом".

Как сообщает Report, информацию распространил телеканал TRT Haber.

На судебном заседании присутствовали сам Имамоглу, его адвокаты, а также председатель Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель и другие представители политической партии.

Согласно обвинению, политику грозит от 2 лет 8 месяцев до 7 лет 4 месяцев лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке Əkrəm İmamoğluna qarşı irəli sürülən ittihamlar açıqlanıb

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