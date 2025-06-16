Озвучены обвинения против экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Бывшему мэру Стамбула Экрему Имамоглу предъявлены обвинения в "публичном оскорблении государственного служащего", "угрозах" и "нацеливании на лиц, задействованных в борьбе с терроризмом".

Бывшему мэру Стамбула Экрему Имамоглу предъявлены обвинения в "публичном оскорблении государственного служащего", "угрозах" и "нацеливании на лиц, задействованных в борьбе с терроризмом".

Как сообщает Report, информацию распространил телеканал TRT Haber.

На судебном заседании присутствовали сам Имамоглу, его адвокаты, а также председатель Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель и другие представители политической партии.

Согласно обвинению, политику грозит от 2 лет 8 месяцев до 7 лет 4 месяцев лишения свободы.