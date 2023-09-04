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Ожидается визит главы внешнеполитической службы ЕС в Грузию

Ожидается визит главы внешнеполитической службы ЕС в Грузию Ожидается визит главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в Грузию для обсуждения вопроса выполнения 12 рекомендаций по предоставлению республике статуса кандидата в члены ЕС.
В регионе
4 сентября 2023 г. 15:20
Ожидается визит главы внешнеполитической службы ЕС в Грузию

Ожидается визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Грузию для обсуждения вопроса выполнения 12 рекомендаций по предоставлению республике статуса кандидата в члены ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства.

"Мы выполняем и уже выполнили все 12 рекомендаций. Мы делаем максимум. У нас постоянная коммуникация с нашими европейскими коллегами. Через несколько дней мы ожидаем господина Борреля, которому мы еще раз передадим обновленную информацию о том, где мы находимся в процессе имплементации 12 рекомендаций", - сказал Гарибашвили.

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Версия на английском языке Borrell expected to visit Georgia

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