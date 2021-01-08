Вакцина от коронавируса может поступить в Грузию в следующем месяце

"Ожидается, что в феврале Грузия получит определенное количество вакцин через платформу COVAX".

"Ожидается, что в феврале Грузия получит определенное количество вакцин через платформу COVAX".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, первая партия вакцины против коронавируса будет предназначена для уязвимых групп: "Мы представили план Всемирной организации здравоохранения и платформе COVAX. В настоящее время ведутся интенсивные переговоры".

Отметим, что соседняя страна закупит вакцину от COVID-19 для 20% населения. Вакцинация будет проводиться за счет государства.