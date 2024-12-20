Оверчук: За 10 месяцев товарооборот Армении и России достиг $10,2 млрд

Товарооборот между Арменией и Россией за 10 месяцев этого года достиг $10,2 млрд, что в два раза больше показателя за прошлый год.

Товарооборот между Арменией и Россией за 10 месяцев этого года достиг $10,2 млрд, что в два раза больше показателя за прошлый год.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Арменией.

"Наши торгово-экономические связи продолжают находиться на подъеме. По крайней мере скажу, берет новые рекорды взаимная торговля между нашими странами. Год еще не закончился, так что мы, я думаю, еще раз доберем до конца года", - отметил он.

Вице-премьер РФ добавил, что для осуществления торгово-экономических связей Россия и Армения практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, а доля российского рубля во взаимных расчетах достигла 96,3%.

Кроме того, Россия —один из основных инвесторов Армении: вложения в промышленный проект достигли $3,4 млрд. В стране работают более 40 крупных российских компаний, часть из них - это крупнейшие налогоплательщики в государственный бюджет Армении, помимо прямых инвестиций.