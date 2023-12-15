Оверчук: С Арменией ведутся переговоры по строительству новых атомных энергоблоков

Армения и Россия ведут переговоры по строительству новых атомных энергоблоков в республике.

Армения и Россия ведут переговоры по строительству новых атомных энергоблоков в республике.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом вице-премьер РФ Алексей Оверчук сказал на заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству России и Армении, которое проходит в пятницу в Ереване.

Он назвал мирное использование атомной энергии крайне важной темой в повестке двусторонних отношений.

Зампред правительства РФ поблагодарил армянскую сторону за выбор в пользу российской компании с целью проведения работ по продлению срока эксплуатации Мецаморской АЭС.

Ранее кабмин Армении одобрил проект соглашения между Армянской АЭС и компанией "Русатом Сервис" о работах по продлению периода эксплуатации станции до 2036 г. Стоимость проекта составила 65 млн долларов.