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Оверчук: С Арменией ведутся переговоры по строительству новых атомных энергоблоков

Оверчук: С Арменией ведутся переговоры по строительству новых атомных энергоблоков Армения и Россия ведут переговоры по строительству новых атомных энергоблоков в республике.
В регионе
15 декабря 2023 г. 14:02
Оверчук: С Арменией ведутся переговоры по строительству новых атомных энергоблоков

Армения и Россия ведут переговоры по строительству новых атомных энергоблоков в республике.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом вице-премьер РФ Алексей Оверчук сказал на заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству России и Армении, которое проходит в пятницу в Ереване.

Он назвал мирное использование атомной энергии крайне важной темой в повестке двусторонних отношений.

Зампред правительства РФ поблагодарил армянскую сторону за выбор в пользу российской компании с целью проведения работ по продлению срока эксплуатации Мецаморской АЭС.

Ранее кабмин Армении одобрил проект соглашения между Армянской АЭС и компанией "Русатом Сервис" о работах по продлению периода эксплуатации станции до 2036 г. Стоимость проекта составила 65 млн долларов.

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Версия на английском языке Alexei Overchuk: Negotiations underway with Armenia on construction of new nuclear power plants
Версия на азербайджанском языке Aleksey Overçuk: “Ermənistanla yeni atom enerji bloklarının inşası ilə bağlı danışıqlar aparılır”

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