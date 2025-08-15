О нас

Оверчук: Россия поддерживает Армению в создании "Маршрута Трампа"

Россия поддерживает Армению в создании Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа"), если Ереван считает это необходимым.
15 августа 2025 г. 11:09
Оверчук: Россия поддерживает Армению в создании Маршрута Трампа

Россия поддерживает Армению в создании Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа"), если Ереван считает это необходимым.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявилжурналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук в Кыргызстане.

"Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем. Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе, это целиком и полностью отвечает нашим интересам", - отметил он.

Версия на английском языке Deputy PM: Russia supports Armenia in creating Trump route
Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: Rusiya "Tramp marşrutu"nun yaradılmasında Ermənistanı dəstəkləyir

