Оверчук: Россия поддерживает Армению в создании "Маршрута Трампа"

Россия поддерживает Армению в создании Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа"), если Ереван считает это необходимым.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявилжурналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук в Кыргызстане.

"Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем. Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе, это целиком и полностью отвечает нашим интересам", - отметил он.