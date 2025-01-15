Оверчук: Российский бизнес еще в 2024 году начал сокращать операции с Арменией

Решение правительства Армении направить в парламент законопроект о начале процесса по вступлению страны в Евросоюз является юридически обязывающим шагом и должно оцениваться как инициатива по выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Решение правительства Армении направить в парламент законопроект о начале процесса по вступлению страны в Евросоюз является юридически обязывающим шагом и должно оцениваться как инициатива по выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

При этом он отметил, что обсуждение возможного сближения Армении с ЕС идет уже давно, на этом фоне российский бизнес уже начал сокращать операции на армянском рынке по отдельным направлениям.

"Они говорят, что не планируют выходить из ЕАЭС. Но в чем особенность ситуации, которая сейчас есть? Разговоры о том, что Армения сближается с Европейским союзом шли давно. Были дискуссии, но в четверг, 9 января 2025 года, правительство Армении, поддержав законопроект об объявлении запуска процесса вступления в ЕС, совершило юридически значимый шаг. В этом состоит особенность данной ситуации. Это было решение правительства Армении, и мы его рассматриваем как начало выхода Армении из ЕАЭС", - сказал Оверчук.