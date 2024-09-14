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Оверчук: Разблокировка коммуникаций между Арменией и Азербайджаном возможна в рамках договоренностей 2020 года

Оверчук: Разблокировка коммуникаций между Арменией и Азербайджаном возможна в рамках договоренностей 2020 года Разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном возможно в рамках договоренностей от 9 ноября 2020 года.
В регионе
14 сентября 2024 г. 12:53
Оверчук: Разблокировка коммуникаций между Арменией и Азербайджаном возможна в рамках договоренностей 2020 года

Разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном возможно в рамках договоренностей от ноября 2020 года.

Как передает Report, об этом заявил замглавы правительства России Алексей Оверчук, находящийся в настоящее время в Армении.

"Я хочу сказать, что разблокирование возможно в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами трех государств [Азербайджана, РФ и Армении] и которые нашли отражение в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года. Как вы знаете, Россия готова всегда подключиться к этому процессу и готова здесь помогать, исходя из принципов суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении", - отметил Оверчук на брифинге в субботу.

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Версия на английском языке Overchuk: Unblocking communications between Armenia, Azerbaijan possible within November 9 agreement

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