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Оверчук: Разблокирование транспортных связей - это однозначный плюс для всех сторон

Оверчук: Разблокирование транспортных связей - это однозначный плюс для всех сторон "Открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе возможно после определения правового режима азербайджано-армянской границы".
В регионе
30 сентября 2022 г. 03:12
Оверчук: Разблокирование транспортных связей - это однозначный плюс для всех сторон

"Открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе возможно после определения правового режима азербайджано-армянской границы".

Как передает Report, об этом в интервью "Российской газете" заявил вице-премьер России, сопредседатель Трехсторонней рабочей группы по налаживанию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе Алексей Оверчук из России.

"Менее чем за два года была сделана большая кропотливая работа. В результате у участников переговоров есть видение о маршрутах, реализация которых может привести деблокированию региона. Однако открытие или строительство дорог возможно только после определения сторонами правового режима границы между странами, а также движения по этим дорогам", - сказал Оверчук.

По его словам, в ходе переговоров важно разработать принцип, лежащий в основе подходов к определению этого режима.

Он также подчеркнул, что разблокирование транспортных связей - это однозначный плюс для всех сторон:

"У граждан Азербайджана будет возможность ездить в Нахичевань и обратно через территорию Армении. А Армения, наконец, обретет возможность свободного перемещения граждан, транспортных средств и грузов в Россию, Иран, Центральную Азию и обратно через территорию Азербайджанской Республики. И вот это взаимное движение, развитие торговых и человеческих связей, как я говорил, позволит, наконец, начать залечивать многолетние раны в регионе Южного Кавказа. Мы работаем над тем, чтобы это произошло".

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Версия на азербайджанском языке Overçuk: “Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistandan Naxçıvana getmək imkanı olacaq”

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