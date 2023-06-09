Оверчук рассказал об итогах встречи по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прокомментировал итоги трехсторонней встречи комиссии по разблокировке коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прокомментировал итоги трехсторонней встречи комиссии по разблокировке коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, он отметил, что переговоры, с участием вице-премьеров Армении и Азербайджана, которые прошли в Москве, длились девять часов.

"В принципе, текст [находится] в высокой степени готовности, есть два-три расхождения, которые еще нуждаются в дополнительном обсуждении, но плюс по моментам, где будет проходить железная дорога. Мы это озвучили, договорились по тому, как будет осуществляться таможенный контроль грузов", - сказал Оверчук.

По его словам, это будет обычная железная дорога, обычная граница с паспортным, пограничным, таможенным контролем.

Он отметил, что все стороны настроены на "скорейший запуск". На уточняющий вопрос прорабатывался ли вопрос возможного участия сотрудников ФСБ РФ в плане контроля, обеспечения безопасности, Оверчук сказал: "это зависит от Республики Армения".

Напомним, заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана - Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева состоялось 2 июня в российской столице.

После встречи рабочей группы в Москве правительство Армении сообщило, что констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз.