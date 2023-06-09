О нас

Оверчук рассказал об итогах встречи по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе

Оверчук рассказал об итогах встречи по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прокомментировал итоги трехсторонней встречи комиссии по разблокировке коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
В регионе
9 июня 2023 г. 13:58
Оверчук рассказал об итогах встречи по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прокомментировал итоги трехсторонней встречи комиссии по разблокировке коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, он отметил, что переговоры, с участием вице-премьеров Армении и Азербайджана, которые прошли в Москве, длились девять часов.

"В принципе, текст [находится] в высокой степени готовности, есть два-три расхождения, которые еще нуждаются в дополнительном обсуждении, но плюс по моментам, где будет проходить железная дорога. Мы это озвучили, договорились по тому, как будет осуществляться таможенный контроль грузов", - сказал Оверчук.

По его словам, это будет обычная железная дорога, обычная граница с паспортным, пограничным, таможенным контролем.

Он отметил, что все стороны настроены на "скорейший запуск". На уточняющий вопрос прорабатывался ли вопрос возможного участия сотрудников ФСБ РФ в плане контроля, обеспечения безопасности, Оверчук сказал: "это зависит от Республики Армения".

Напомним, заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана - Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева состоялось 2 июня в российской столице.

После встречи рабочей группы в Москве правительство Армении сообщило, что констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Overçuk Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasına dair görüşün nəticələrindən danışıb
Версия на английском языке Russia's Overchuk reveals results of meeting on unblocking communications in South Caucasus

Другие новости из категории

Верховный суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине
Верховный суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине
9 июня 2023 г. 13:07
Путин в Сочи проведет встречу с Пашиняном
Путин в Сочи проведет встречу с Пашиняном
9 июня 2023 г. 12:49
Служба безопасности Украины: Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа ВС РФ
Служба безопасности Украины: Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа ВС РФ
9 июня 2023 г. 12:31
В Воронеже упал беспилотник, трое ранены
В Воронеже упал беспилотник, трое ранены
9 июня 2023 г. 12:18
В Самсуне из-за столкновения трамваев 26 человек получили ранения
В Самсуне из-за столкновения трамваев 26 человек получили ранения
9 июня 2023 г. 12:15
На границе Турции с Сирией задержана особа опасная террористка PKK/YPG
На границе Турции с Сирией задержана особа опасная террористка PKK/YPG
9 июня 2023 г. 12:01
Япония предоставит Украине $5 млн для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС
Япония предоставит Украине $5 млн для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС
9 июня 2023 г. 11:54
Заседание суда по делу о похищении сына Пашиняна будет проходить в закрытом режиме
Заседание суда по делу о похищении сына Пашиняна будет проходить в закрытом режиме
9 июня 2023 г. 11:46
Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за мощных ливней
Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за мощных ливней
9 июня 2023 г. 11:35
В Челябинске при разгерметизации емкости на заводе погибли двое рабочих
В Челябинске при разгерметизации емкости на заводе погибли двое рабочих
9 июня 2023 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi