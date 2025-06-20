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Оверчук прогнозирует спад в торговле между Арменией и РФ по итогам 2025 года

Оверчук прогнозирует спад в торговле между Арменией и РФ по итогам 2025 года Торговля России и Армении может сократиться на $3 млрд по итогам 2025 года.
В регионе
20 июня 2025 г. 11:57
Оверчук прогнозирует спад в торговле между Арменией и РФ по итогам 2025 года

Торговля России и Армении может сократиться на $3 млрд по итогам 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер Оверчук на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Среди основных причин он назвал барьеры, работв контролирующих органов, а также проблемы взаиморасчетов.

Тем не менее, по словам Оверчука, участие Армении в ЕАЭС обеспечивает устойчивый экономический рост стране. 10 лет назад при вступлении в ЕАЭС ВВП Армении на душу населения составлял порядка $3,8 тыс., сегодня он достиг $8,5 тыс. Это конечно нельзя назвать большим доходом, но показатель говорит о темпах, потенциале.

В 2024 году товарооборот между двумя странами вырос почти в 1,6 раз и превысил $12 млрд.

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