Оверчук: Приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия

Политический вектор Армении все больше склоняется в сторону Запада.

Политический вектор Армении все больше склоняется в сторону Запада.

Как сообщает российское бюро Report, об этом вице-премьер России Алексей Оверчук заявил на X международном форуме "Примаковские чтения – 2024".

"Политический вектор Армении больше склоняется в сторону Запада. Есть определенные обиды в армянском обществе по отношению к РФ. Но надо понимать, что ЕС и ЕАЭС — вещи несовместимые. Приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия", - заявил Оверчук.

При этом он отметил, что Россия заинтересована в стабильной Армении и хороших братских отношениях.