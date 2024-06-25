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Оверчук: Приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия

Оверчук: Приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия Политический вектор Армении все больше склоняется в сторону Запада.
В регионе
25 июня 2024 г. 14:53
Оверчук: Приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия

Политический вектор Армении все больше склоняется в сторону Запада.

Как сообщает российское бюро Report, об этом вице-премьер России Алексей Оверчук заявил на X международном форуме "Примаковские чтения – 2024".

"Политический вектор Армении больше склоняется в сторону Запада. Есть определенные обиды в армянском обществе по отношению к РФ. Но надо понимать, что ЕС и ЕАЭС — вещи несовместимые. Приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия", - заявил Оверчук.

При этом он отметил, что Россия заинтересована в стабильной Армении и хороших братских отношениях.

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