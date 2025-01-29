Оверчук: Открытие рынка Армении с ЕС будет означать его закрытие со странами ЕАЭС

Дискуссии о том, что у Армении есть возможность сохранить участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) одновременно с вступлением в Евросоюз, не состоятельны. Поскольку открытие рынков с европейскими странами будет означать их закрытие для Армении с г

Дискуссии о том, что у Армении есть возможность сохранить участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) одновременно с вступлением в Евросоюз, не состоятельны. Поскольку открытие рынков с европейскими странами будет означать их закрытие для Армении с государствами ЕАЭС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу - это начало выхода из ЕАЭС. Это абсолютно очевидно любому человеку, который немножко знаком с тем, как устроены эти два интеграционных объединения. И те люди, которые сейчас, я знаю, в тех дискуссиях, которые идут в Армении, есть некоторые, которые утверждают, что якобы можно будет найти какое-то решение, они, мягко говоря, вводят в заблуждение армянский народ", - сказал замглавы российского правительства.

По его словам, закрытие рынков с ЕАЭС скажется на производителях.

"Это очевидно: обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет автоматически означать возвращение к таможне и к таможенному тарифу с ЕАЭС", - добавил он.

При этом он сказал, что вопрос дальнейшего участия Армении в ЕАЭС на межправсовете в Алмате поднимать не планируется.

Он напомнил, что Армения, исходя из макроэкономических показателей и данных по взаимной торговле стран ЕАЭС, является основным бенефициаром участия в объединении. Торговля Армении со странами ЕАЭС за прошлый год составила $12 млрд, что в разы превышает объем торговли, который у Армении с ЕС. При этом со странами Евразийского экономического союза торговля растет, с Евросоюзом сокращается.

Оверчук не стал комментировать возможные этапы дезинтеграции Армении и ЕАЭС, предложив дождаться результатов слушаний в армянском парламенте законопроекта о запуске процесса вступления в ЕС.