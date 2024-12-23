Оверчук и Савельев прибыли с визитом в Тегеран

Вице-премьеры России Алексей Оверчук и Виталий Савельев прибыли с визитом в столицу Ирана.

Вице-премьеры России Алексей Оверчук и Виталий Савельев прибыли с визитом в столицу Ирана.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В Тегеране их примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Кроме того, они проведут переговоры с первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом и министром дорог и городского развития Фарзане Садег.

Ожидается, что стороны обсудят совместную работу Ирана и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках полноформатного соглашения о зоне свободной торговли, находящегося на финальной стадии ратификации всеми странами участницами, а также сотрудничество в рамках объединения после получения Ираном статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Также в повестку включены вопросы транспортной связанности и развития новых транспортных коридоров.