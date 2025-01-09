Оверчук: Армении предстоит выбор между ЕС и ЕАЭС

Вступление Армении в Евросоюз несовместимо с членством страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Вступление Армении в Евросоюз несовместимо с членством страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"ЕАЭС и ЕС несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал он.

По его словам, представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. "Поэтому рассматривающийся в Армении законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский союз" ставит эту страну перед выбором", - добавил Оверчук.

Вице-премьер отметил, что в случае сворачивания отношений с ЕАЭС в Армении, "с одной стороны, вырастут цены на энергию и продовольствие, а с другой - экспорт армянских товаров сократится на 70-80%".

"Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз, а Армения - депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС - это привилегия", - отметил Оверчук, сравнив при этом вступление в ЕС с покупкой билета на "Титаник".

Отметим, что 9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Принятие закона даст старт этому процессу. Непосредственно решение о вступлении в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума, заявил на заседании правительства премьер Армении Никол Пашинян.