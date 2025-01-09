О нас

Оверчук: Армении предстоит выбор между ЕС и ЕАЭС

Оверчук: Армении предстоит выбор между ЕС и ЕАЭС Вступление Армении в Евросоюз несовместимо с членством страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
В регионе
9 января 2025 г. 20:01
Оверчук: Армении предстоит выбор между ЕС и ЕАЭС

Вступление Армении в Евросоюз несовместимо с членством страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"ЕАЭС и ЕС несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал он.

По его словам, представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. "Поэтому рассматривающийся в Армении законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский союз" ставит эту страну перед выбором", - добавил Оверчук.

Вице-премьер отметил, что в случае сворачивания отношений с ЕАЭС в Армении, "с одной стороны, вырастут цены на энергию и продовольствие, а с другой - экспорт армянских товаров сократится на 70-80%".

"Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз, а Армения - депопуляцию. Сейчас становится все очевиднее, что членство в ЕАЭС - это привилегия", - отметил Оверчук, сравнив при этом вступление в ЕС с покупкой билета на "Титаник".

Отметим, что 9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Принятие закона даст старт этому процессу. Непосредственно решение о вступлении в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума, заявил на заседании правительства премьер Армении Никол Пашинян.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi