Ованнисян: Наш подход заключается в постепенном развитии сотрудничества с ЕС

Армения планирует постепенно развивать сотрудничество с Евросоюзом, используя все программы и возможные секторы.

Армения планирует постепенно развивать сотрудничество с Евросоюзом, используя все программы и возможные секторы.

Как передает Report, об этом в интервью "Арменпресс" сказал замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

"Иногда необходимо более креативно подходить к процессам. Наш подход заключается в постепенном развитии сотрудничества с Европейским союзом, использовании всех программ и возможных секторов. Особенно в этой реальности, когда невозможно строить долгосрочные планы, мы должны двигаться в русле идеи максимального использования всех возможностей", - заявил он, комментируя вопрос о том, планирует ли официальный Ереван делать выбор между ЕС и ЕАЭС.

Он напомнил о ситуации, когда Армения, находясь в ЕАЭС, подписала в 2017 году с ЕС соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA). По его словам, тогда это тоже казалось невозможным.

"В своей практике я неоднократно слышал слово "невозможно" в разных ситуациях. Первый раз - ситуация вокруг CEPA, когда казалось, что с присоединением к Евразийскому союзу не будет иметь никаких перспектив соглашение с Европейским союзом. Однако мы смогли получить более легкую версию этого соглашения об ассоциации", - отметил Ованнисян.

Он подчеркнул, что армянские власти решают проблемы по мере их возникновения.

"Когда у нас возникают проблемные ситуации, мы решаем их на этом этапе. Теперь наш подход в этом отношении поэтапный, и наше сближение с Европейским союзом имеет именно такой сюжет", - сказал он.