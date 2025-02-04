О нас

Ованнисян: Наш подход заключается в постепенном развитии сотрудничества с ЕС

Ованнисян: Наш подход заключается в постепенном развитии сотрудничества с ЕС Армения планирует постепенно развивать сотрудничество с Евросоюзом, используя все программы и возможные секторы.
В регионе
4 февраля 2025 г. 11:52
Ованнисян: Наш подход заключается в постепенном развитии сотрудничества с ЕС

Армения планирует постепенно развивать сотрудничество с Евросоюзом, используя все программы и возможные секторы.

Как передает Report, об этом в интервью "Арменпресс" сказал замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

"Иногда необходимо более креативно подходить к процессам. Наш подход заключается в постепенном развитии сотрудничества с Европейским союзом, использовании всех программ и возможных секторов. Особенно в этой реальности, когда невозможно строить долгосрочные планы, мы должны двигаться в русле идеи максимального использования всех возможностей", - заявил он, комментируя вопрос о том, планирует ли официальный Ереван делать выбор между ЕС и ЕАЭС.

Он напомнил о ситуации, когда Армения, находясь в ЕАЭС, подписала в 2017 году с ЕС соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA). По его словам, тогда это тоже казалось невозможным.

"В своей практике я неоднократно слышал слово "невозможно" в разных ситуациях. Первый раз - ситуация вокруг CEPA, когда казалось, что с присоединением к Евразийскому союзу не будет иметь никаких перспектив соглашение с Европейским союзом. Однако мы смогли получить более легкую версию этого соглашения об ассоциации", - отметил Ованнисян.

Он подчеркнул, что армянские власти решают проблемы по мере их возникновения.

"Когда у нас возникают проблемные ситуации, мы решаем их на этом этапе. Теперь наш подход в этом отношении поэтапный, и наше сближение с Европейским союзом имеет именно такой сюжет", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ovannisyan: Aİ ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi planlaşdırırıq

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi