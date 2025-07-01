Ованнисян: Мир на Южном Кавказе возможен - нужна поддержка мирового сообщества

Ованнисян: Мир на Южном Кавказе возможен - нужна поддержка мирового сообщества

Армения считает необходимой поддержку международного сообщества для скорейшего подписания окончательного мира с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил член делегации Национального собрания Армении в ПА ОБСЕ Артур Ованнисян.

"За последние 30 лет народы Южного Кавказа пережили немало страданий. Есть шанс разорвать порочный круг конфликтов и страданий, вместе построить мирное будущее для наших стран", - сказал парламентарий.

По его словам, сегодня появилась беспрецедентная возможность для установления мира в регионе, который необходим для благополучия народов.

Ованнисян заявил, что в этом году Баку и Ереван "сделали значительный и существенный шаг на пути к установлению мира".

"Необходима поддержка международного сообщества, чтобы Армения и Азербайджан как можно скорее подписали документ. Это будет означать установление межгосударственных отношений, что в свою очередь даст возможность обсуждать различные вопросы в позитивной и конструктивной атмосфере", - добавил он.