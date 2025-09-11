Ованнисян: Ереван рассчитывает на подписание мирного договора с Баку в разумные сроки

Армения рассчитывает на подписание и ратификацию мирного договора с Азербайджаном в разумные сроки.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил постоянный представитель Армении при ОБСЕ Андраник Ованнисян на 1533-м заседании Постоянного совета организации.

Он представил разъяснительное заявление Армении в связи с совместной инициативой Еревана и Баку о закрытии Минского процесса.

По словам Ованнисяна, Армения совместно с Азербайджаном инициировала закрытие этих структур, исходя из принципиальных изменений ситуации, которые сделали их работу неактуальной. Инициатива была оформлена совместным обращением министров иностранных дел двух стран, подписанным 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

"Министры иностранных дел Армении и Азербайджана совместно обратились с просьбой о закрытии структур Минского процесса ОБСЕ, поскольку они утратили актуальность, учитывая радикальные изменения ситуации, послужившие основой для их создания. Министры также подтвердили совместную приверженность Уставу ООН и Хельсинкскому Заключительному акту по продолжению процесса нормализации отношений на двустороннем уровне", - подчеркнул постпред.

Напомним, что лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали 8 августа в Белом доме совместную декларацию. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии лидеров трех стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.