Ованнисян: Армения руководствуется своими интересами, сотрудничая с НАТО

Армения руководствуется своими государственными интересами и делает все для повышения боеготовности своих вооруженных сил.

Армения руководствуется своими государственными интересами и делает все для повышения боеготовности своих вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом на брифинге в парламенте заявил секретарь фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян, комментируя участие армянских военных в учениях НАТО KFOR ("Силы Косово") и Saber Junction-2023 и реакцию РФ на это.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва запросила официальное разъяснение у армянских партнеров по поводу их участия в учениях НАТО. При этом, по ее словам, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.

"Немного непонятно, что Мария Захарова требует разъяснений. Армения сохраняет теплые, дружеские отношения со своим стратегическим партнером Россией, а также теплые отношения с другими странами-партнерами. И делает все для развития и повышения боеготовности вооруженных сил", - сказал он.