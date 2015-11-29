​Ответственные лица МИД Турции прокомментировали напряженность в турецко- российских отношениях

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Ответственные лица МИД Турции заявили, что не рассматривают сирийский вопрос в качестве причины возникновения кризиса между Турцией и Россией.

Как передает Report, с таким заявлением чиновники из ведомства выступили, комментируя инцидент со сбитым 24 ноября российским самолетом Су-24, нарушившим турецкое воздушное пространство.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил этот вопрос в ходе телефонных переговоров с коллегами из таких стран, как Франция, Норвегия, Катар, Италия, Польша, Германия и Саудовская Аравия, а также первым заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, отметили они.

«Мы не рассматриваем сирийский вопрос в качестве причины кризиса между Турцией и Россией», - добавили представители внешнеполитического ведомства Турции.

Сотрудники МИД отметили, что пока не получали официального уведомления после того, как Россия заявила об отмене безвизового режима с Турцией, начиная с 1 января 2016 года.

По их словам, Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров будут находиться 3-4 декабря в Белграде для участия в совещании ОБСЕ, и смогут провести встречу, если это позволит программы визитов обеих министров.

«Наша основная цель - остановить кровопролитие в Сирии, но это будет не так легко, если поддержка режиму Асада, который стал причиной гибели 380 тысяч граждан страны, продолжится», - заявили сотрудники ведомства.

«Мы решительно настроены на то, чтобы защитить как наши воздушные, так и сухопутные границы. И это мы показали тем, что доработали правила ведения боевых действий», - отметили они.

Представители МИД также прокомментировали возможные негативные последствия инцидента для экономических отношений России и Турции.

«Россия является вторым по величине торговым партнером Турции. Необходимо действовать со здравым смыслом, зная цену всеобъемлющим экономическим связям, которые сложились между двумя странами в течение долгих лет», - сказали они.

Чиновники акцентировали внимание на том, что каждые отношения имеют свою правовую базу и призвали обратить внимание на условия расторжения межправительственных соглашений, заключенных по АЭС «Аккую» или в сфере транспортировки природного газа.

В ведомстве добавили, что Турция не предпринимала никаких мер на случай, если Россия решит выслать турецкие семьи, находящиеся в этой стране, отметив, что в Турции не придерживаются негативной позиции по отношению к Москве.