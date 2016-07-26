Отстранены от должностей еще 620 сотрудников Управления по делам религий Турции

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Управление по делам религий Турции при кабинете министров страны отстранила от дел 620 своих сотрудников в связи с подозрением в причастности к попытке госпереворота, передает Report со ссылкой на Anadolu.

Всего расследование о связях с проживающим в США Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в попытке госпереворота, ведется в отношении 1112 сотрудников ведомства.

Ранее от должностей были отстранены 492 работника как в Турции, так и за рубежом.