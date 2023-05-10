Отставной генерал ВВС США назвал победу Украины главным страхом НАТО

Военный успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО.
Как передает Report, таким мнением с телеканалом ABC поделился отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.
"Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе", - объяснил он свою точку зрения.
Риторика сдерживания, которую использует Путин, оказывает "бешеный" эффект, считает Бридлав. Он добавил, что этот рычаг является причиной ограниченной помощи Украине и параллельно обеспечивает безопасность России.
"Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя", - прокомментировал Бридлав.