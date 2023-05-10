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Отставной генерал ВВС США назвал победу Украины главным страхом НАТО

Отставной генерал ВВС США назвал победу Украины главным страхом НАТО Военный успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО.
В регионе
10 мая 2023 г. 09:10
Отставной генерал ВВС США назвал победу Украины главным страхом НАТО

Военный успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО.

Как передает Report, таким мнением с телеканалом ABC поделился отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

"Мы на Западе боимся победы Украины. Потому что Путин снова и снова использует тот страх, который был нами озвучен в начале конфликта. Мы боимся ядерной эскалации, и мы боимся распространения войны в Европе", - объяснил он свою точку зрения.

Риторика сдерживания, которую использует Путин, оказывает "бешеный" эффект, считает Бридлав. Он добавил, что этот рычаг является причиной ограниченной помощи Украине и параллельно обеспечивает безопасность России.

"Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя", - прокомментировал Бридлав.

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Версия на английском языке Retired NATO commander says West is afraid of Ukrainian victory

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