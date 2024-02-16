Отставки премьер-министра Армении потребовало движение "Вместе"

Отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всего состава Кабмина потребовало движение "Вместе".

Отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всего состава Кабмина потребовало движение "Вместе".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель движения, лидер Демократической партии Арам Саркисян.

20 февраля движение планирует провести митинг на площади Свободы, в ходе которого будут представлены 100 причин подобного требования.

"Мы хотим помочь Николу Пашиняну снять с себя эту ответственность, так как он не выдерживает столь непомерного бремени", - сказал Саркисян.

По его словам, если же Пашиняна отстранят от власти, то отношение к нему будет иным и нести ответственность ему будет намного тяжелее.

Для участия в митинге представители движения лично пригласили всех оппозиционных депутатов. Сейчас проводятся переговоры с политическими силами на предмет их участия в митинге и в процессе в целом.

В свою очередь представитель движения, экс-премьер Грант Багратян заявил, что нынешние власти ведут недальновидную политику, желая, в частности, сделать геополитический выбор в пользу Запада, надеясь на помощь с его стороны.

Багратян отметил, что в случае добровольной отставки они гарантируют безопасность Пашиняну и его семье.