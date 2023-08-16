Экслюзив BakuTV: Отравляя экологию, Армения убивает население и своей страны, и всего региона

Имитируя заботу об армяноязычном населении Карабаха, обращаясь в международные инстанции с жалобами на голод, которого нет и на псевдоблокаду правительство Армении отравляя экологию медленно убивает население как своей страны, так и всего региона.

Имитируя заботу об армяноязычном населении Карабаха, обращаясь в международные инстанции с жалобами на т.н. "голод", которого нет и на псевдоблокаду правительство Армении отравляя экологию медленно убивает население как своей страны, так и всего региона.

Как передает Report, об этом говорится в репортаже Baku TV.

Отмечается, что река Охчучай, загрязняемая отходами горнодобывающей промышленности Гафана и Гаджарана играет роль коллектора промышленных отходов. По причине того, что отходы Зангезурского медно-молибденового комбината сбрасываются непосредственно в реку без какой-либо очистки, уровень загрязнения во много раз превышает норму, а ресурсы водоема считаются непригодными. Мертвая вода, в которой преобладает содержание тяжелых металлов не только непригодна для использования, но и опасна.

Глава армянской общественной информационной организации Эколур Инга Зарафян отметила, что на рудниках Зангезурского медно-молебденового комбината и Капанского золотодобывающего предприятия используется дешевое оборудование, а возникающие из-за этого проблемы здравоохранения и охраны окружающей среды никому не интересны: "У них сама инфраструктура, эта территория, она имеет несколько источников загрязнения. Во-первых – это сам комбинат, сам завод в котором происходит получение комбината".

"Возле хвостохранилища Гаджаранского [комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенных для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отходов] очень воздух отвратительный. Дышать там даже нечем. И даже в огородах у нас ничего не растет: тут же желтеет, тут же ржавчиной покрывается вся зелень и деревья фруктовые, листья ржавчиной покрываются», - сказала одна из жительниц села Аджанан Светлана Фарматян.

Люди, проживающие в опасной близости от т.н. хвостов, где в воздухе наблюдается повышенное содержание вредных газов, включая диоксид серы и диметилсульфид, пасут домашний скот, собирают траву и ягоды. Территории подавляющего числа хвостохранилищ никак не ограничены. Помимо этого, многие жители сами рассказывают настолько высокий процент распространения болезней в городах.

Однако эксплуатирующие хвостохранилище горнодобывающие компании, такие как Зангезурский медно-молебденовый завод, продолжают игнорировать проблему здоровья населения, а власти без объяснения закрывают на происходящее глаза.