Отравлены жена начальника ГУР Украины и несколько сотрудников ведомства

Отравлены несколько сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Отравлены несколько сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в силовых структурах.

Также отравили жену начальника ГУР Кирилла Буданова - Марианну, которая уже прошла первый этап лечения. Признаки отравления у нее появились быстрее, чем у остальных. Сейчас продолжается лечение сотрудников ГУР.

Источники утверждают, что у самого Буданова факт отравления не установлен.

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Жену начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова - Марианну отравили. Она находится в больнице.

Как передает Report, об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

По его словам, после длительного ухудшения состояния здоровья жену руководителя ГУР госпитализировали. Уже завершается курс лечения, дальше она будет под наблюдением врачей.

Женщине диагностировали отравление тяжелыми металлами. Такие вещества никак не используются в быту и военном деле. Их применение может указывать на вероятность попытки отравления.

Источник добавляет, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или ее травили на протяжении какого-то времени.

Сейчас идет расследование касательно вероятной попытки убийства жены руководителя ГУР Минобороны.