​Опрос: Отношение россиян к туркам в целом не изменилось

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Отношение россиян к туркам в последнее время в целом не изменилось (66%), менее трети стали относиться к ним хуже (29%).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в фонде "Общественное мнение".

По мнению респондентов, между русскими и турками скорее больше различий (65%), чем общего (19%), показал телефонный опрос, проведенный 12-13 декабря среди 1000 жителей 480 населенных пунктов РФ.

К решению российских властей ограничить прием на работу граждан Турции 68% респондентов относятся положительно. Они аргументируют свою позицию тем, что "нужно обеспечивать работой россиян, нам самим не хватает работы" (27%), а также считают эту меру "наказанием Турции за сбитый российский самолет" (15%).

Безразлично к этому ограничению относятся 11% россиян, отрицательно - 11%. По их мнению, "простые люди не виноваты в действиях политиков" (11%).

Решение ряда российских спортивных клубов отказаться от поездок в Турцию для тренировок и выступлений поддерживают 70% респондентов. Отрицательно к этому относятся 8%, безразлично - 17%.

Российско-турецкие отношения обострились в конце ноября после инцидента на сирийско-турецкой границе, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Минобороны России опровергло факт нарушения воздушного пространства Турции.