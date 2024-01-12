О нас

Отменены рейсы из Тбилиси в несколько городов из-за непогоды

Отменены рейсы из Тбилиси в несколько городов из-за непогоды Авиарейсы в направлении Стамбула, Мюнхена, Риги и Дубая не были выполнены из Тбилисского международного аэропорта из-за непогоды.
В регионе
12 января 2024 г. 10:54
Отменены рейсы из Тбилиси в несколько городов из-за непогоды

Авиарейсы в направлении Стамбула, Мюнхена, Риги и Дубая не были выполнены из Тбилисского международного аэропорта из-за непогоды.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, рейсы должны были выполнить авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines.

Непогода создала проблемы работе аэропорта и накануне. Рейс Москва-Тбилиси, выполнявшийся грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways, приземлился в Тбилисском международном аэропорту почти с четырехчасовым опозданием из-за тумана.

Кроме того, самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в Ереван.

Также пришлось развернуться обратно и самолетам Qeshm Air, которые летели в столицу Грузии из Тегерана.

По прогнозам синоптиков, со второй половины 12 января погода в Грузии только ухудшится. Почти на всей территории страны ожидается, снег, ветер, слякоть и снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 16 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Flights from Tbilisi to Istanbul and several cities cancelled
Версия на азербайджанском языке Tbilisidən İstanbul və bir sıra şəhərlərə uçuşlar təxirə salınıb

Экслюзивные новости

BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi