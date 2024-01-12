Отменены рейсы из Тбилиси в несколько городов из-за непогоды

Авиарейсы в направлении Стамбула, Мюнхена, Риги и Дубая не были выполнены из Тбилисского международного аэропорта из-за непогоды.

Авиарейсы в направлении Стамбула, Мюнхена, Риги и Дубая не были выполнены из Тбилисского международного аэропорта из-за непогоды.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, рейсы должны были выполнить авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines.

Непогода создала проблемы работе аэропорта и накануне. Рейс Москва-Тбилиси, выполнявшийся грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways, приземлился в Тбилисском международном аэропорту почти с четырехчасовым опозданием из-за тумана.

Кроме того, самолет авиакомпании Air Dilijans, выполнявший рейс Ереван-Тбилиси, вернулся в Ереван.

Также пришлось развернуться обратно и самолетам Qeshm Air, которые летели в столицу Грузии из Тегерана.

По прогнозам синоптиков, со второй половины 12 января погода в Грузии только ухудшится. Почти на всей территории страны ожидается, снег, ветер, слякоть и снижение температуры воздуха. Синоптики прогнозируют улучшение погоды с 16 января.