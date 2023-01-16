Отложены переговоры между главами МИД России и Ирана

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, запланированные на 17 января в Москве, перенесены на более поздний срок по договоренности сторон.

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, запланированные на 17 января в Москве, перенесены на более поздний срок по договоренности сторон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в российском дипведомстве.

"По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном перенесены на более поздние сроки", - указали в министерстве.