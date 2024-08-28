Открытие прямого рейса из Астаны в Нью-Йорк запланировано на конец 2025 года

Прямое авиасообщение между Казахстаном и США откроется в конце 2025 года.

Прямое авиасообщение между Казахстаном и США откроется в конце 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

“В штаб-квартире ИКАО в Монреале состоялись переговоры министра транспорта Казахстана Марата Карабаева с руководством Федеральной авиационной администрации США (FAA). В ходе встречи стороны договорились приложить все усилия для запуска прямых рейсов между двумя странами и обсудили вопросы своевременной поставки воздушных судов и получения слота”, - говорится в информации.

По информации ведомства, прямой рейс в США планируется запустить в конце 2025 года.

Ожидается, что полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю (как минимум).

«Параллельно в период с 26 по 30 августа в Астане экспертами FAA была начата работа по предварительной оценке безопасности полетов (IASA) для получения Категории 1 (CAT1), необходимой для запуска прямого авиасообщения между Казахстаном и США», - говорится в информации